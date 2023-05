POL-MG: Raser stoppen - Leben schützen

Mönchengladbach (ots) - Ein unbekannter Täter hat sich am Donnerstag, 18. Mai, um 3.20 Uhr über die Terrassentüre Zugang zum Außenbereich einer Pizzeria an der Neusser Straße verschafft. Dort brach er eine Kühltruhe auf und stahl Fleisch und süße Nachspeisen. Anschließend flüchtete er über einen Parkplatz in Richtung der benachbarten Tankstelle. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02161-290 entgegen. (km) Rückfragen von Journalisten bitte an: ...

