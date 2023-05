Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Schulwegunfall: 12-Jährige Fahrradfahrerin hat Schutzengel

MG-Rheindahlen (ots)

Am Mittwochmittag, gegen 15:25 Uhr, befuhr ein 12-Jähriges Kind mit seinem Fahrrad vermutlich eine Seitenstraße der Menrather Straße. Ein 57-Jähriger Wegberger befuhr die Menrather Straße mit seinem PKW in Fahrtrichtung Rheindahlen. Für ihn plötzlich und unerwartet beabsichtigte die 12-Jährige die Menrather Straße von links nach rechts zu queren. Hierbei kollidierte sie seitlich mit der PKW-Front des 57-Jährigen. Die 12-Jährige musste in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht werden. Lebensgefahr bestand zu keinem Zeitpunkt. Die Menrather Straße musste für den Zeitpunkt der Unfallaufnahme gesperrt werden. Aufgrund der vorhandenen Schutzbekleidung der Fahrradfahrerin konnten lebensgefährliche Verletzungen verhindert werden.

Die Polizei Mönchengladbach bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 02161-290 zu melden. (Bi.)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell