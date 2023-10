Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Auto-Aufbrecher attackiert verfolgenden Zeugen mit Pfefferspray: Polizei bittet um Hinweise auf unbekannten Täter

Kassel (ots)

Kassel-Fasanenhof: Ein bislang unbekannter Täter hat am gestrigen Montagabend in der Kellermannstraße ein Auto aufgebrochen und anschließend einen ihn verfolgenden Zeugen mit Pfefferspray attackiert. Die Kasseler Polizei bittet nun um Hinweise auf den Täter, der ca. 1,75 Meter groß und etwa 25 Jahre alt gewesen sein soll und eine dunkle Hautfarbe sowie einen schwarzen Vollbart hatte. Bekleidet war der Mann mit einem schwarzen Adidas-Anzug mit grünen Streifen und einer weißen Cappy.

Der Auto-Aufbruch in der Kellermannstraße hatte sich gestern Abend gegen 17:10 Uhr ereignet. Der unbekannte Täter hatte bei einem dort abgestellten Pkw die Scheibe der Beifahrertür eingeschlagen und aus dem Fahrzeug eine Geldbörse sowie ein Mobiltelefon gestohlen. Der Zeuge hatte die Tat jedoch beobachtet und den Täter, der in Richtung Fuldatalstraße flüchtete, verfolgt. In der Fuldatalstraße sprach der Zeuge den Dieb schließlich in Höhe des Aldi-Marktes an. Dieser zog daraufhin ein Pfefferspray und sprühte es seinem Verfolger ins Gesicht. Anschließend setzte er seine Flucht in Richtung Gartenstraße fort. Die nach dem Notruf des Zeugen eingeleitete Fahndung nach dem flüchtigen Täter führte nicht mehr zum Erfolg.

Die Kasseler Polizei ermittelt nun wegen räuberischen Diebstahls und bittet unter Tel. 0561 - 9100 um Hinweise auf den Täter.

