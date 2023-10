Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Bei Festnahme nach Körperverletzung: 26-Jähriger beißt Stadtpolizisten in den Arm

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Für einen Polizeieinsatz sorgte am gestrigen Montagnachmittag in der Kasseler Fünffensterstraße, Ecke Obere Königsstraße, ein aggressiver 26-jähriger Mann, der offenbar unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Zunächst war er gegen 17 Uhr aus bislang unbekannten Gründen mit einem anderen Mann in Streit geraten und hatte diesem mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Passanten hatten sofort die Polizei und den Rettungsdienst alarmiert und waren dem Opfer, das vermutlich einen Nasenbeinbruch erlitten hatte und anschließend in ein Krankenhaus gebracht wurde, zur Hilfe geeilt. Der äußerst renitente 26-Jährige setzte sich gegen seine Festnahme durch die hinzugeeilten Streifen der Stadtpolizei und des Polizeireviers Mitte erheblich zur Wehr und biss einen Stadtpolizisten in den Arm. Darüber hinaus trat er nach den eingesetzten Streifen, traf aber glücklicherweise niemanden. Auch im Streifenwagen verhielt sich der Festgenommene fortwährend aggressiv und versuchte weiterhin die Beamten zu beißen und zu treten. Der Tatverdächtige aus Kassel, der bei der Polizei kein unbeschriebenes Blatt ist, wurde zur Verhinderung weitere Straftaten in eine Gewahrsamszelle im Polizeipräsidium eingeliefert. Er muss sich nun wegen Körperverletzung sowie Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und tätlichen Angriffs auf Personen, die Vollstreckungsbeamten gleichstehen, verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell