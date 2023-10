Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Wohnungseinbrecher nutzt gekipptes Fenster: Zeugen im Vorderen Westen gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Vorderer Westen:

Einen gehörigen Schrecken bekamen am gestrigen Sonntagnachmittag die Bewohner einer Hochparterrewohnung im Kasseler Stadtteil Vorderer Westen, als sie feststellten, dass während ihrer Anwesenheit unbemerkt in ihr Schlafzimmer eingebrochen worden war. Der bislang unbekannte Täter war offenbar an der Fassade des Mehrfamilienhauses hochgeklettert, um das gekippte Fenster in zwei Metern Höhe zu erreichen. Durch Umlegen des Fenstergriffes war er innerhalb weniger Augenblicke in das Schlafzimmer eingestiegen. Mit erbeutetem Bargeld, Schmuck und Parfüm ergriff der Einbrecher anschließend unerkannt die Flucht. Die Ermittler des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo suchen nach Zeugen, die Täterhinweise geben können.

Ereignet hatte sich der Wohnungseinbruch in der Breitscheidstraße, nahe der Riedeselstraße, am gestrigen Sonntag in der Zeit zwischen 10:45 und 15:45 Uhr. Die Bewohner hatten währenddessen im Wohnzimmer ferngesehen und nichts von dem Einbruch mitbekommen. Als sie am Nachmittag bemerkten, dass das Schlafzimmer durchwühlt war, fehlte von dem Täter bereits jede Spur.

Zeugenhinweise zu dem Einbruch werden unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen entgegengenommen.

