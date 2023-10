Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Ortung von gestohlenem Pedelec: Polizei findet weiteres Diebesgut im Keller und nimmt zwei Hehler fest

Kassel (ots)

Fuldatal/ Kassel-Niederzwehren:

Die Ortung eines in dieser Woche bei einem Einbruch in ein Gartenhaus in Fuldatal-Ihringshausen gestohlenen hochwertigen Pedelecs führte die Kasseler Polizei am gestrigen Donnerstagabend zu einem Wohnhaus im Kasseler Stadtteil Niederzwehren. Dort konnten die Polizisten zwei mutmaßliche Hehler festnehmen und fanden im Keller des Hauses neben dem georteten Fahrrad zwei weitere Pedelecs, den Rahmen eines Lastenrades, Handys und verschiedene Werkzeuge. Da es sich vermutlich um Diebesgut handelt, stellten die Beamten alle Gegenstände sicher. Die beiden 36 und 41 Jahre alten Tatverdächtigen mit moldauischer Staatsangehörigkeit, die in Deutschland keinen festen Wohnsitz haben, müssen sich nun wegen Hehlerei verantworten.

Ereignet hatte sich der Einbruch in ein Gartenhaus in der Fontanestraße in Fuldatal in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch. Da von dem dabei gestohlenen Pedelec im Wert von ca. 5.000 Euro zunächst jede Spur fehlte, erstattete der Besitzer eine Anzeige beim Polizeirevier in Vellmar. Am gestrigen Abend konnte der Fuldataler sein Fahrrad in dem Haus in Kassel-Niederzwehren orten, woraufhin er die Polizei über die genaue Position informierte und ebenfalls zu dem angezeigten Standort fuhr. Die hinzugeeilten Streifen konnten den vor dem Haus stehenden 41-Jährigen kontrollieren, der dort offenbar eigens Räume für das spätere gefundene mutmaßliche Diebesgut angemietet hatte. Bei der Durchsuchung des Mannes fanden die Beamten eine kleine Menge Marihuana, die beschlagnahmt und eine Anzeige wegen Besitzes von Betäubungsmitteln gegen den Tatverdächtigen eingeleitet wurde. Im weiteren Verlauf konnten die Polizisten im Haus seinen schlafenden Komplizen festnehmen und fand bei der Durchsuchung des von ihnen genutzten Kellers die drei hochwertigen Pedelecs sowie die weiteren Gegenstände. Die Zuordnung dauert aktuell noch an, wobei mögliche Eigentümer von den Ermittlern benachrichtigt werden. Der Mann aus Fuldatal durfte sein Pedelec an Ort und Stelle wieder in Empfang nehmen. Die beiden Festgenommenen wurden für die weiteren polizeilichen Maßnahmen auf das Revier gebracht. Die weiteren Ermittlungen gegen sie werden bei der "BAO Mars" geführt, die zur gezielten Bekämpfung von Deliktsbereichen wie dem Fahrraddiebstahl bei der Kasseler Polizei gegründet wurde.

