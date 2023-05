Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Pressebericht für das Polizeipräsidium Südosthessen von Montag, 01.05.2023

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Zwei brennende Balkone - Dreieich-Sprendlingen

Anwohner des Kurt-Schumacher-Rings meldeten am Sonntagmittag, gegen 11.30 Uhr, Flammen und starken Rauch aus einem Hochhaus. Im Bereich der 80er Hausnummern stand ein Balkon im 5. und im 8. Obergeschoss in Flammen. Der Brand war zunächst auf dem oberen Balkon ausgebrochen und durch heruntergefallene Gegenstände wurde der untere Balkon ebenfalls in Brand gesetzt. Vermutlich hat ein Elektrogerät die auf dem Balkon hängende Wäsche, sowie ein Sofa, entzündet. Die Wohnung im 8. Obergeschoss wurde in Mitleidenschaft gezogen und ist nicht mehr bewohnbar. Die andere Wohnung ist nach Lüftung durch die Feuerwehr weiterhin nutzbar. Verletzte sind nicht zu beklagen, der Gesamtschaden wird auf circa 100.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandentstehung aufgenommen.

Bereich Main-Kinzig

1. Dachgeschossbrand - Maintal-Dörnigheim

In der Thüringer Straße wurde am frühen Sonntagabend, gegen kurz nach 19 Uhr, ein brennendes Dachgeschoss gemeldet. Ein Bewohner des Hauses nahm Brandgeruch war und verständigte die Feuerwehr. Da die Bewohner sofort das Haus verlassen haben, wurde niemand verletzt. Das ausgebaute Dachgeschoss brannte komplett aus und es entstand ein Schaden von mehreren 100.000 Euro. Gegen 20 Uhr konnte die Feuerwehr die Löscharbeiten beenden, allerdings ist das Haus vorübergehende nicht mehr bewohnbar. Die Ermittlungen der Polizei zur Brandentstehung dauern an.

Die Autobahnpolizei berichtet:

Kein Beitrag

Offenbach am Main, 01.05.2023, Susanne Röhling, PvD

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell