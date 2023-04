Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen vom Samstag, 29.04.23

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

Keine Beiträge

Bereich Main-Kinzig

Zimmerbrand / Nidderau

Am Freitagabend, gegen 22.30 Uhr, wurde ein Wohnungsbrand in der Wartbaumstraße in Nidderau gemeldet. Vermutlich durch den technischen Defekt eines Heizkissens wurde eine Matratze angezündet, was zu einer starken Rauchentwicklung führte. Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen bevor Gebäudeschaden entstand, der sonstige Sachschaden dürfte bei maximal 1000 Euro liegen. Allerdings mussten die vier Bewohner des Anwesens wegen Verdacht auf Rauchgasintoxikation ins Krankenhaus gebracht werden. Kurz nach 23 Uhr war der Einsatz beendet und die Feuerwehr konnte wieder abrücken, nachdem sie das gesamte Haus ordentlich durchgelüftet hatte.

Die Autobahnpolizei berichtet:

Keine Beiträge

Offenbach am Main, 29.04.2023, Müller, PvD

