POL-GI: + Polizei fahndet nach Exhi + Jagdwilderer in Lich unterwegs? Unfallflucht im Parkhaus + Einbrecher an Cafe + Golf zerkratzt + Diebe verjagt +

Gießen: Polizei fahndet nach Exhibitionisten -

Nachdem sich ein Exhibitionist gestern Abend in der zwischen Hardtallee und Rodheimer Straße gelegenen Parkanlage gegenüber einer Frau entblößte, bittet die Gießener Polizei um Mithilfe. Das Opfer war dort gegen 19.45 Uhr mit Hund unterwegs und wollte den Park über den Ausgang zur Hardtallee verlassen. Links vor dem Ausgang saß ein Mann auf einer Parkbank. Der Unbekannte rieb sich über der Hose an seinem Penis, holte diesen anschließend aus der Hose und begann zu onanieren. Die Frau forderte ihn bestimmt auf, das zu unterlassen, worauf der Mann sich bekleidete und mit seinem Mountainbike den Park verließ. Der Mann war Mitteleuropäer, zwischen 45 und 55 Jahre alt, ca. 175 bis 180 cm groß und hatte einen leichten Bauchansatz. Er trug eine schwarze Fahrradsporthose, ein blau-weißes Oberteil, einen schwarzen Fahrradhelm mit roter Sonnenblende sowie eine Sportbrille. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer kann Angaben zur Identität des Exhibitionisten machen? Wem ist der Mann gestern Abend im Park noch aufgefallen? Hinweise erbittet die Kriminalpolizei Gießen unter Tel.: (0641) 7006-6555.

Gießen: Unfallflucht im Parkhaus Galerie Neustädter Tor -

Auf dem Parkdeck 1, in der Nähe des Eingangs zu einem Fitnessstudio, beschädigte ein flüchtige Unfallfahrer einen dort geparkten Skoda. Am Mittwoch vergangener Woche (02.08.2023), zwischen 20.00 Uhr und 22.00 Uhr touchierte der Unbekannte den graue Octavia vermutlich beim Ein- oder Ausparken. Die Reparatur des Skodas wird rund 1.000 Euro kosten. Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen Nord unter Tel.: (0641) 7006-3755.

Gießen: Diebe im Café -

Ein Café in der Straße "Zu den Mühlen" geriet in den Fokus unbekannter Einbrecher. Die Gaststätte war aufgrund des schlechten Wetters in den zurückliegenden vier Wochen nicht geöffnet. Die Täter beschädigten eine Plexiglasscheibe. Ob sie in das Café eindrangen oder lediglich versuchten einzusteigen, kann derzeit nicht gesagt werden. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass die Diebe zwischen dem 17.07.2023 (Montag) und dem gestrigen Donnerstag versuchten gewaltsam in das Gebäude einzudringen. Zeugen werden gebeten sich unter Tel.: (0641) 7006-6555 bei der Kripo in Gießen zu melden.

Gießen: An Golf vergriffen -

Auf mindestens 600 Euro schätzt die Polizei den Schaden, den ein Unbekannter auf der Motorhaube eines Golfs zurückließ. Mit einem spitzen Gegenstand brachte dieser einen Kratzer in die Motorhaube des im Waldbrunnenweg geparkten schwarzen VW. Zeugen, die den Täter zwischen Mittwochnachmittag, gegen 13.00 Uhr und Donnerstagmorgen, gegen 08.30 Uhr am Golf beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (0641) 7006-3755 mit der Polizeistation Gießen Nord in Verbindung zu setzen.

Linden-Leihgestern: Auf Balkon geklettert -

Heute in den frühen Morgenstunden verjagte eine Anwohnerin der Rathausstraße zwei mutmaßliche Einbrecher. Geräusche aus dem Garten ließen die Frau gegen 01.45 Uhr aufhorchen. Als sie aus dem Fenster schaute beobachtete sie zwei Personen, die an einem Balkon des Nachbarhauses herumkletterten. Als sie auf sich aufmerksam machte, nahm das Duo Reißaus und rannte in Richtung Wilhelmstraße davon. Die beiden Männer waren dunkel, mit schwarzen Jeans und schwarzen Sweatshirtjacken, bekleidet. Eine genauere Beschreibung ist der Zeugin nicht möglich. Wer hat das Duo heute Nacht in Leihgestern beobachtet? Sachdienliche Hinweise nehmen die Ermittler der Gießener Kripo unter Tel.: (0641) 7006 - 6555 entgegen.

Lich: Jagdwilderer unterwegs? Polizei sucht Zeugen -

Die Beobachtungen eines Jagdaufsehers gestern Abend an der Bundesstraße 457 bei Lich beschäftigen derzeit die Grünberger Polizei. Der Jäger saß gegen 22.20 Uhr in der Verlängerung des Teufelswiesenwegs auf einem Hochsitz. Von dort aus beobachteten er, wie ein Pkw Kombi auf einen Feldweg einbog und etwa 20 Meter vor dem Birklarer Wald anhielt. Die Scheinwerfer des Wagens blieben eingeschaltet - Personen stiegen nicht aus. Etwa 25 Minuten später, gegen 22.45 Uhr, fuhr der Kombi am Wald entlang in Richtung der Gleise. Kurz darauf vernahm der Jäger ein Geräusch wahr, das einem Schuss mit Schalldämpfer glich. Wenig später vernahm er einen zweiten Schuss, anschließend sah er wie der Wagen zurück auf den Teufelswiesenweg in Richtung Lich gesteuert wurde. Ein Kennzeichen konnte der Jäger nicht ablesen - er informierte einen weiteren Jagdaufseher und beide suchten mit ihren Hunden den Bereich, in dem mutmaßlich geschossen wurde, ab. Die Hunde nahmen jedoch keine frische Spur eines gejagten Tieres auf. Nachfragen bei dem für den Bereich zuständigen Jagdpächter ergaben, dass dort zu dieser Zeit kein Berechtigter auf der Jagd gewesen war. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer kann weitere Angaben zu dem Wagen oder zu den Insassen machen? Wem ist gestern Abend in diesem Zusammenhang am Teufelswiesenweg oder im Feld hinter der B 457 ein solches Fahrzeug aufgefallen? Hinweise nehmen die Ermittler der Grünberger Polizei unter Tel.: (06401) 91430 entgegen.

