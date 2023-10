Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Folgemeldung zum Raubüberfall auf Lebensmittelmarkt: Unbekannter Ersthelfer und weitere Zeugen gesucht

Kassel (ots)

(Beachten Sie bitte auch unsere gestern, um 23:43 Uhr, unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/5624872 veröffentlichte Pressemitteilung zu dem Raubüberfall.)

Kassel-Mitte: Am gestrigen Donnerstagabend ereignete sich ein bewaffneter Raubüberfall auf einen Lebensmittelmarkt in der Unteren Königsstraße, nahe der Sternkreuzung. Die Beamten des für Raubdelikte zuständigen Kommissariats 35 der Kasseler Kripo suchen in diesem Zusammenhang nach einem noch unbekannten Ersthelfer, der dem gefesselten Opfer am Hinterausgang des Geschäfts an der Schäfergasse geholfen hatte sowie weitere Zeugen, die Hinweise auf die beiden unbekannten Täter geben können.

Zu dem Raubüberfall war es gestern Abend gegen 20:05 Uhr gekommen. Zwei bislang unbekannte Täter hatten einen Mitarbeiter am Hinterausgang des Geschäfts in Richtung Schäfergasse abgepasst und den Mann unter Vorhalt einer Schusswaffe zurück in den Laden gedrängt. Dabei erhielt das Opfer auch einen Schlag gegen den Kopf. Zudem fesselten die Räuber den Mann in dem Geschäft. Dort erbeutete sie im weiteren Verlauf Bargeld und ergriffen anschließend die Flucht über den Hinterausgang in die Schäfergasse. Dem Opfer war es nach etwa einer Stunde gelungen, am Hinterausgang den unbekannten Ersthelfer auf sich aufmerksam zu machen, der ihn befreite und dann anschließend weiterging. Es soll sich laut dem Opfer um einen Mann mit asiatischem Aussehen gehandelt haben. Der Geschädigte verständigte anschließend die Polizei. Er war bei dem Überfall glücklicherweise nur leicht verletzt worden.

Zu einem der beiden Tätern liegt eine genauere Beschreibung vor: Männlich, ca. 180 cm groß, etwa 35 bis 40 Jahre alte, muskulös, kurze schwarze Haare, sprach deutsch mit osteuropäischem Akzent und trug schwarze Kleidung sowie eine schwarze Maske auf dem Kopf.

Die Ermittler des K35 bitten nun den noch unbekannten Ersthelfer sowie weitere mögliche Zeugen, die in der Schäfergasse, im Bereich des Parkplatzes hinter dem Geschäft, möglicherweise verdächtige Personen beobachtet haben und Hinweise auf die Täter geben können, sich unter Tel. 0561 - 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

