POL-KS: Feuer vor Wohnhaus in Bad Emstal: Ermittler gehen von Brandstiftung aus und suchen Zeugen

Bad Emstal (Landkreis Kassel):

In der Nacht zum heutigen Donnerstag mussten die Feuerwehr und die Polizei gegen 3:25 Uhr zu einem Brand vor einem Wohnhaus in der Kasseler Straße in Bad Emstal, Ecke Wasserweg, ausrücken. Ein in dem derzeit in Renovierung befindlichen Haus schlafender 61-jähriger Mann aus Bad Emstal war auf das Feuer im Bereich des Hauseingangs aufmerksam geworden und hatte selbst Löschversuche unternommen. Hierbei zog er sich leichte Verbrennungen zu und atmete Rauchgase ein, weshalb er vor Ort von Rettungskräften medizinisch versorgt wurde.

Wie die an der Brandstelle eingesetzten Beamten des Kriminaldauerdienstes (KDD) berichten, war nahezu zeitgleich mit dem 61-Jährigen eine Zeitungsausträgerin auf das Feuer aufmerksam geworden. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand vor der Hauseingangstür schnell löschen und eine weitere Ausbreitung verhindern, dennoch entstand im Eingangsbereich ein Sachschaden von rund 1.000 Euro. Nach ersten kriminalpolizeilichen Ermittlungen spricht alles dafür, dass das Feuer vorsätzlich gelegt wurde.

Die weiteren Ermittlungen wegen Brandstiftung werden beim Kommissariat 11 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die in der vergangenen Nacht am Tatort verdächtige Beobachtungen gemacht haben und den Ermittlern Hinweise auf den oder die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

