POL-KS: Ermittlungen zu mehreren Raubdelikten am Holländischen Platz: 35-Jähriger tatverdächtig und nun in U-Haft

Kassel (ots)

Gemeinsame Presseveröffentlichung der Staatsanwaltschaft Kassel und des Polizeipräsidiums Nordhessen

Kassel-Nord: Die Ermittlungen zu drei Raubdelikten, die sich im September im Bereich des Holländischen Platzes ereigneten und bei denen der Täter gewaltsam vorging, führten die Beamten des Kommissariats 35 der Kasseler Kriminalpolizei zu einem 35-Jährigen aus Äthiopien, der momentan über keinen festen Wohnsitz verfügt. Er ist inzwischen dringend tatverdächtig, die drei Raubstraftaten begangen zu haben, weshalb die Kasseler Staatsanwaltschaft einen Untersuchungshaftbefehl gegen den 35-Jährigen, dessen genauer Aufenthaltsort zu diesem Zeitpunkt unbekannt war, beantragte. Am Montagmittag ereignete sich am Holländischen Platz erneut ein schweres Raubdelikt, bei dem der Täter das Opfer mit einem großen Messer oder einer Machete schwer an der Hand verletzte und letztlich ohne Beute flüchtete. Schnell geriet bei den ersten Ermittlungen erneut der bereits per Haftbefehl gesuchte 35-Jährige in den Fokus der Polizei. Eine Streife des Polizeireviers Mitte konnte ihn schließlich bei der Fahndung an der Haltestelle "Hegelsbergstraße" entdecken und festnehmen. Aufgrund des bestehenden Haftbefehls wurde er noch am selben Tag einem Haftrichter vorgeführt und sitzt nun in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen gegen ihn wegen der Raubdelikte dauern an.

Die drei Raubstraftaten, die in dem Untersuchungshaftbefehl mündeten, hatten sich allesamt im September am Holländischen Platz oder in einem dortigen Mehrfamilienhaus ereignet. In der Nacht zum 5. September soll der 35-Jährige dem aktuellen Stand der Ermittlungen zufolge in dem Haus einen 25-Jährigen unter Anwendung von Gewalt beraubt haben. Dabei soll der Tatverdächtige das Opfer gemeinsam mit einer noch unbekannten Person geschlagen und ihm auch eine Zigarette auf dem Oberschenkel ausgedrückt haben, wodurch eine Brandwunde entstand. Am Morgen des 5. Septembers wurde der 25-Jährigen in der Unterführung am Holländischen Platz nach dem Abheben von Geld an einem Automaten erneut geschlagen und beraubt. Auch hier steht der 35-Jährige im dringenden Tatverdacht. Die dritte Tat ereignete sich am Morgen des 21. Septembers. In einem Appartement des Mehrfamilienhauses soll der 35-Jährige mit einer Holzlatte auf einen 18-Jährigen eingeschlagen haben, sodass dieser einen Knochenbruch am Arm davontrug. Im weiteren Verlauf wurde das Opfer seiner Bauchtasche samt Bargeld beraubt. Auch in diesem Fall führten die Ermittlungen der Kasseler Kripo zu dem 35-Jährigen.

