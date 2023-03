Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Parkplatzrempler, Unfallverursacher flüchtet, die Polizei sucht Zeugen

Nordhausen (ots)

Die Polizei in Nordhausen sucht Zeugen zu einer Unfallflucht, die sich am Freitag, 10. März, auf dem August-Bebel-Platz ereignet hat. Ein Autofahrer parkte gegen 7.55 Uhr seinen grauen VW Passat gegenüber der Weberstraße. Als er gegen 8.50 Uhr zu seinem Auto zurückkehrte bemerkte er Beschädigungen am Lack an der Fahrertür. Offensichtlich war ein bislang unbekanntes Fahrzeug beim Ein-oder Ausparken gegen den abgestellten Passat gestoßen. Wer Hinweise zum Tatgeschehen geben kann wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen, unter der Telefonnummer 03631/960, zu melden.

