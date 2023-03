Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Abgelenkte Kundin beklaut

Bad Langensalza (ots)

In ein Gespräch vertieft, bemerkte eine 36-jährige Frau in einem Einkaufsmarkt in der Hannoverschen Straße den Diebstahl ihres Portemonnaies nicht. Sie hatte die Geldbörse am Montag, gegen 16.25 Uhr, unter dem Arm geklemmt und unterhielt sich mit ihrer Freundin. Das nutzte ein Dieb, griff zu und verschwand. Im Portemonnaie befanden sich ein dreistelliger Bargeldbetrag, Geldkarte und weitere persönliche Dokumente. Wer Hinweise zum Tatgeschehen im Nettomarkt geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Bad Langensalza, unter der Telefonnummer 03603/8310, zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell