Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Garagenbrand in Baunatal: Brandursache noch unklar

Kassel (ots)

Baunatal (Landkreis Kassel):

Am heutigen Montagmorgen wurden die Feuerwehr und die Polizei gegen 9:10 Uhr zu einem Garagenbrand in der Straße "Im Wiesental" in Baunatal gerufen. Wie die eingesetzten Streifen des Polizeireviers Süd-West berichten, war der Besitzer des massiv gebauten Gebäudes mit drei Garagen und einem angebauten Carport im benachbarten Wohnhaus auf das Feuer aufmerksam geworden. Bei seinem Versuch, Schlimmeres zu verhindern, zog er sich Verbrennungen zu, weshalb Rettungskräfte den 59-Jährigen zur Behandlung in ein Krankenhaus brachten. Wegen des Brandes musste die angrenzenden Bahnstrecke für etwa eine Stunde voll gesperrt werden. Nach ersten vorsichtigen Schätzungen der am Brandort eingesetzten Streifen beläuft sich der Sachschaden auf ca. 100.000 Euro. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Die weiteren Ermittlungen dazu werden nun von den Beamten des für Brände zuständigen Kommissariats 11 der Kasseler Kripo geführt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell