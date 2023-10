Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: 82-jährige Fußgängerin bei Unfall in Harleshausen verletzt: Polizei sucht Mädchen auf Fahrrad

Kassel (ots)

Kassel-Harleshausen:

Zeugen eines Unfalls, der sich am Freitagnachmittag in der Wolfhager Straße in Kassel-Harleshausen ereignet hat, suchen derzeit die Ermittler der Kasseler Polizei. Wie eine bei dem Unfall verletzte 82-jährige Frau aus Kassel den aufnehmenden Beamten des Polizeireviers Süd-West schilderte, war sie gegen 16:50 Uhr gemeinsam mit einer Freundin zu Fuß stadtauswärts auf dem Gehweg rechtsseitig der Wolfhager Straße unterwegs. Plötzlich soll von hinten ein Mädchen auf einem Fahrrad gekommen sein, das die Fußgängerin auf dem Bürgersteig in Höhe des Bahnhofs Harleshausen offenbar rechts überholen wollte. Hierbei kam es zum Zusammenstoß zwischen der 82-Jährigen und der Radfahrerin, die beide zu Boden stürzten. Die Seniorin erlitt leichte Verletzungen an beiden Beinen, dem Handgelenk und am Nacken. Unmittelbar nach dem Unfall kam der mutmaßliche Bruder des Mädchens zur Unfallstelle zurück, der mit einem Fahrrad vorausgefahren war. Er gab an, dass er volljährig sei und nannte der 82-Jährigen im folgenden Gespräch seinen Namen, die Anschrift und seine Telefonnummer, woraufhin die Seniorin und ihre Freundin ihren Weg fortsetzten. Am Samstag stellte die Kasselerin fest, dass die Handynummer nicht vergeben ist und meldete den Unfall bei der Polizei. Die daraufhin eingeleiteten Ermittlungen ergaben, dass es sich offenbar auch bei dem angegebenen Namen und der Adresse um falsche Angaben handelte. Das Mädchen auf dem Fahrrad soll etwa acht Jahre alt, ca. 1,30 Meter groß und blond gewesen sein.

Wer den Ermittlern der Kasseler Polizei Hinweise zu dem Unfall geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

