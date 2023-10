Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Aufmerksamer Passant verhilft Polizei zu schneller Festnahme von Fahrraddieb

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

"Der richtige Riecher" eines aufmerksamen Passanten hat einer Streife des Polizeireviers Mitte am gestrigen Sonntagabend in der Kasseler Innenstadt zur schnellen Festnahme eines mutmaßlichen Fahrraddiebs verholfen. Der Zeuge aus Kassel war um 19:45 Uhr durch die Obere Königsstraße gelaufen, als er auf den Mann aufmerksam wurde, der sich vor dem Rathaus an einem angeschlossenen Mountainbike zu schaffen machte. Beherzt sprach er den Verdächtigen auf sein Treiben an, worauf dieser entgegnete, das betreffende Fahrrad gehöre ihm. Da er der Behauptung des Mannes keinen Glauben schenkte, alarmierte der Zeuge sofort die Polizei und behielt den mutmaßlichen Dieb im Blick. So klickten nur wenige Augenblicke später noch an Ort und Stelle die Handschellen für den 45-jährigen Tatverdächtigen, der bereits das Gehäuse des Fahrradschlosses geknackt hatte. Unmittelbar nach der Festnahme kam schließlich der tatsächliche Eigentümer des Mountainbikes auf die Streife zu. Dank des aufmerksamen Zeugen konnte er sein Fahrrad direkt wieder in Empfang nehmen. Der festgenommene 45-Jährige aus dem Landkreis Alzey-Worms muss sich nun wegen versuchten Fahrraddiebstahls verantworten. Die weiteren Ermittlungen werden von der "BAO Mars", die zur gezielten Bekämpfung von Deliktsbereichen wie dem Fahrraddiebstahl bei der Kasseler Polizei gegründet wurde, geführt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell