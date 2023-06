Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Bei Diebstahl ertappt

Euskirchen (ots)

Am Donnerstag den 15. Juni wurde ein 33-Jähriger Mann aus Russland gegen 14 Uhr bei einem Diebstahl in einem Schuhgeschäft an der Roitzheimer Straße erwischt.

Eine Verkäuferin konnte beobachten, dass der Mann ein paar Schuhe im mitgeführten Rucksack verstauen wollte. Zuvor hatte der Mann das Sicherheitsetikett von dem Schuhpaar entfernt.

Der Mann erkannte die Verkäuferin, ließ das Schuhpaar fallen und entfernte sich in Richtung Ausgang.

Die Verkäuferin wollte den Mann noch aufhalten, wurde dann aber von dem 33-Jährigen beiseitegeschoben.

Der Mann lief in Richtung eines Parkplatzes davon und konnte dort von den eingesetzten Beamten gestellt werden.

