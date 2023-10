Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Öffentlichkeitsfahndung: Mit gestohlener EC-Karte Geld abgehoben; Polizei bittet um Hinweise auf unbekannten Täter

Kassel (ots)

Niestetal (Landkreis Kassel): Im Juni dieses Jahr wurde ein hochbetagter Mann auf dem Parkplatz eines Discounters in Niestetal das Opfer eines Taschendiebs. Mit der gestohlenen EC-Karte hob der bislang unbekannter Täter nur wenige Minuten später an einem nahegelegenen Geldautomaten einen dreistelligen Betrag vom Konto des Opfers ab. Da der Täter bei den bisherigen Ermittlungen nicht identifiziert werden konnte, ordnete ein Richter nun die Veröffentlichung von Fotos des Unbekannten aus einer Überwachungskamera des Geldautomaten an. Die Polizei bittet nun um Hinweise auf diesen Mann.

Der Diebstahl hatte sich am Dienstag, den 20.06.2023, zwischen 11:00 und 11:30 Uhr, auf dem Parkplatz eines Discounters in der Hannoverschen Straße in Niestetal-Sandershausen ereignet. Der Täter hatte dem Senior dort das Portemonnaie aus der Gesäßtasche gestohlen. Unglücklicherweise war darin neben der EC-Karte auch die PIN zu finden, sodass es dem Dieb möglich war, Geld vom Konto des Bestohlenen abzuheben. Um 11:33 Uhr erfolgte schließlich eine Geldabhebung an dem Geldautomaten einer Bankfiliale in der Hannoverschen Straße, Ecke Wilhelmine-Pötter-Straße, in Sandershausen, wobei die Fotos des unbekannten Täters aufgenommen wurden.

Die mit dem Fall betrauten Ermittler der EG 2 der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei bitten Zeugen, die Hinweise auf die Identität des abgebildeten Mannes geben können, sich unter Tel. 0561 - 9100 zu melden.

