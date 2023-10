Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Mülltonne auf Schulgelände angezündet: Polizei bittet um Hinweise auf großen schlanken Mann mit E-Scooter

Kassel (ots)

Kassel-Oberzwehren: Am heutigen Donnerstagmorgen kam es gegen 6:10 Uhr auf dem Gelände einer Gesamtschule in der Mattenbergstraße in Kassel zum Brand eines Altpapiercontainers. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs beobachtete ein Zeuge einen Mann im Bereich der Mülltonnen. Es besteht der Verdacht, dass diese Person den Altpapiercontainer in Brand gesetzt haben könnte. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung durch Feuer und bittet um Hinweise auf den mutmaßlichen Täter. Es soll sich um einen ca. 1,90 Meter großen schlanken Mann mit dunkler Kleidung gehandelt haben, der nach der Tat mit einem E-Scooter in Richtung Brandgasse weggefahren sein soll. Hinweise nimmt die Polizei in Kassel unter Tel. 0561 - 9100 entgegen.

