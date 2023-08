POL-EN: Hattingen: Zusammenstoß zwischen Pkw und Roller- Drei leicht verletzte Personen

Ennepetal (ots) - Am 12.08.2023, in dem Zeitraum zwischen 09:00 Uhr und 19:00 Uhr, kam es zu einem versuchten Einbruch in ein Reihenendhaus auf der Hagener Straße. Bislang unbekannte Täter versuchten mittels Hebeln an der Terrassentür ins Hausinnere zu gelangen. Es blieb beim Einbruchsversuch. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung. Bei sachdienlichen Hinweisen melden Sie sich bitte in der Polizeiwache Ennepetal ...

