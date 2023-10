Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Autofahrer am Weinberg mit Laserpointer geblendet: 18-Jähriger festgenommen

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Die schnelle Festnahme eines Tatverdächtigen, der Autofahrer am Kasseler Weinberg mit einem Laserpointer geblendet haben soll, gelang am gestrigen Mittwochabend Polizeistreifen bei der Fahndung. Zunächst hatte ein Opel-Fahrer um 20:55 Uhr über den Notruf die Polizei alarmiert und geschildert, dass er und seine Beifahrerin soeben auf der Frankfurter Straße durch einen grünen Laserstrahl im Gesicht geblendet wurden. Nahezu zeitgleich meldete ein Minicar-Fahrer einen Laserstrahl auf seinem Armaturenbrett, der ihn bei seiner Fahrt in Richtung Innenstadt in Höhe des "Frühstückspavillons" irritierte. Die sofort eingeleitete Fahndung führte auch dank des Hinweises eines Passanten schnell auf die Spur des mutmaßlichen Täters, der bei Erblicken der Polizisten eilig die Flucht antrat. Bei dem festgenommenen 18-Jährigen fanden die Beamten den Laserpointer und stellten ihn sicher. Der junge Mann aus Kassel wurde für die weiteren polizeilichen Maßnahmen auf die Dienststelle gebracht. Glücklicherweise erlitten die Autofahrer keine Verletzungen an den Augen, dennoch hat die gefährliche Aktion für den 18-Jährigen nun ernste Folgen, denn er muss sich wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr verantworten.

Verkehrsteilnehmer, die am gestrigen Mittwochabend am Weinberg in Kassel möglicherweise ebenfalls von dem Laserpointer geblendet oder gefährdet wurden, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell