POL-NI: Nienburg - Zeugenaufruf nach Handtaschendiebstahl

Nienburg (ots) - (KEM) Die Polizei sucht Zeugen eines Fahrraddiebstahls, der sich am Montag, den 03.04.2023, an der Hannoverschen Straße ereignete. Der 18-jährige Geschädigte stellte sein Rad gegen 18.37 Uhr vor einer Fahrschule ab und stellte bei seiner Rückkehr gegen 19.25 Uhr den Diebstahl fest. Das anthrazit-lila-farbene Rad des Herstellers Telefunken mit kleiner Tasche am Lenkrad war mit einem Kettenschloss ...

mehr