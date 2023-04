Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Drakenburg - Zeugenaufruf - Unbekannte brechen in Wohnhaus ein, entwenden PKW und verunfallen in der Weser

Nienburg (ots)

(KEM) Nachdem die Polizei Nienburg gestern Mittag, den 03.04.2023, gegen 11:45 Uhr die Mitteilung erhielt, dass ein PKW in Drakenburg in der Weser ca. 300m südlich des Klärwerkes im Uferbereich liege, wurden unverzüglich zahlreiche Einsatzkräfte entsandt. Neben der Polizei waren auch Feuerwehr, Rettungsdienst, das THW, die DLRG sowie ein Angehöriger der Wasserwirtschaft Kreis Nienburg im Einsatz. Taucher der DLRG konnten glücklicherweise zeitnah feststellen, dass keine Person mehr in dem Fahrzeug befand.

Ersten polizeilichen Erkenntnissen zufolge wurde der weiße Seat in der Nacht zuvor zwischen ca. 22.45 Uhr und 1.30 Uhr nach einem Einbruch in ein Wohnhaus am Jördensweg durch bislang unbekannte Täter mit den Originalschlüsseln entwendet. Die Polizei geht davon aus, dass der Fahrzeugführer anschließend den Weserweg befuhr und von der Fahrbahn abkam. Nachdem er einen Zaun durchbrach, fuhr der Wagen anschließend in die Weser. Der Fahrzeugführer sowie mögliche weitere Insassen konnten das Fahrzeug verlassen und flüchten. Der PKW wurde geborgen und beschlagnahmt.

Wer kann Hinweise zu dem Einbruch in Nienburg am Jördensweg oder dem Verkehrsunfall an der Weser in Drakenburg geben? Zeugenhinweise nimmt die Polizei Nienburg unter 05021/97780 entgegen.

