Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Zeugen nach Verkehrsunfall auf der Schwanenstraße gesucht

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Schwanenstraße in Höhe Hausnr. 16

Unfallzeit: Donnerstag, 01.09.2022, ca. 10.00 Uhr

Am Donnerstag vergangener Woche ereignete sich ein sog. Dooring-Unfall auf der Schwanenstraße. Eine 64 Jahre alte Fahrradfahrerin aus Bocholt war gegen die geöffnete Fahrertür eines Postautos gefahren und dabei leicht verletzt worden. Sie gibt an, die Tür wäre unmittelbar vor dem Unfall geöffnet worden. Die andere Unfallbeteiligte, eine 35-Jährige aus Bocholt, gibt dagegen an, die Tür habe schon länger offengestanden, weil sie nach dem Öffnen noch Postsendungen zusammengesucht habe. Zeugen werden gebeten, sich an das Verkehrskommissariat in Bocholt (02871) 2990 zu wenden. (fr)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell