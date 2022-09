POL-BOR: Raesfeld-Erle - 1. Nachtragsmeldung zu: Kreuzung nach Unfall gesperrt

Velen (ots) - Tatzeit: 04.09.2022, 20:40 Uhr; Tatort: Velen-Ramsdorf, Südring Eingeschlagen haben Unbekannte am Sonntag in Velen-Ramsdorf eine Fensterscheibe an einem Gebäude eines Betriebs am Südring. Eingedrungen sind die Täter jedoch nicht - im Inneren hatten sich mehrere Personen aufgehalten. Darüber hinaus beschädigten die Unbekannten ein Auto, das auf dem Firmengelände stand. Zu der Tat kam es gegen 20.40 ...

