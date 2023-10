Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Großbrand in Naumburg, OT Elbenberg

Kassel (ots)

Am Samstag, den 14.10.23 musste die Feuerwehr und die Polizei gegen 11:20 Uhr zu einem Brand in Naumburg, OT Elbenberg ausrücken. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen war ein Brand in einem Werkstattgebäude ausgebrochen. Das Feuer griff auf eine Scheune und ein Wohnhaus über. Zur Brandbekämpfung sind etwa 120 Feuerwehrleute von den umliegenden Wehren im Einsatz. Die Löscharbeiten dauern noch an. Personen wurden nicht verletzt. Der Sachschaden beträgt etwa eine Million Euro.

Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache werden beim Kommissariat 11 der Kasseler Kriminalpolizei geführt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell