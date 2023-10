Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unbekannter beklaut Mann in Zentgrafenstraße beim Fahrradaufschließen: Polizei bittet um Hinweise

Kassel (ots)

Kassel-Kirchditmold: Das Opfer eines dreisten Diebstahls wurde am vergangenen Freitag ein 68 Jahre alter Mann aus Kassel vor einem Sportlerheim in der Zentgrafenstraße. Als der 68-Jährige gegen 21:30 Uhr gerade sein Fahrrad aufschließen wollte, riss plötzlich jemand von hinten an seiner auf dem Kopf getragenen Schiebermütze. Anschließend ergriff der Täter mit der Mütze die Flucht in Richtung Zentgrafenstraße. Wie der Bestohlene erst später bemerkte, war ihm nicht nur die Mütze, sondern auch noch sein Portemonnaie mitsamt Ausweisen, EC-Karten und Bargeld aus der Gesäßtasche gestohlen worden. Der unbekannte Täter wurde als ein ca. 1,70 Meter großer, etwa 25 bis 30 Jahre alter, sehr schlanker und sportlicher Mann beschrieben. Er soll einen Vollbart gehabt und einen schwarzen Jogginganzug mit aufgezogener Kapuze sowie darunter eine dunkle Basecap getragen haben.

Die Kasseler Polizei such nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können. Hinweise werden unter Tel. 0561 - 9100 entgegengenommen.

