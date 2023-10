Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Mutmaßlich bei Rot über die Ampel gegangen: Fußgängerin wird von Auto erfasst und schwer verletzt

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Eine 23-jährige Fußgängerin ist am heutigen Montagmorgen am Kasseler Rainer-Dierichs-Platz von einem Auto erfasst und dabei schwer verletzt worden. Lebensgefahr soll nach erster Einschätzung der Rettungskräfte für die Frau aus Volkmarsen nicht bestehen. Sie wurde zur Behandlung in ein Kasseler Krankenhaus gebracht. Wegen des Unfalls und der Rettungsarbeiten kam es vorübergehend zu Verkehrsbehinderungen rund um den Hauptbahnhof.

Wie die am Unfallort eingesetzte Streife des Polizeireviers Mitte berichtet, hatte sich der Unfall gegen 8:50 Uhr ereignet. Nach Angaben von Zeugen soll die 23-jährige Frau die Straße vom Bahnhof kommend stadteinwärts an der roten Fußgängerampel überquert haben, wobei ihr Blick auf ihr Mobiltelefon gerichtet und sie dadurch offenbar abgelenkt war. Ein auf dem linken Fahrstreifen des Rainer-Dierichs-Platzes fahrender 23-jähriger Mann am Steuer eines VW, der an der grünen Ampel nach links in die Kurfürstenstraße abbiegen wollte, konnte nicht mehr bremsen und erfasste die plötzlich von rechts kommende Fußgängerin, sodass die junge Frau auf die Motorhaube aufgeladen wurde und anschließend auf die Straße stürzte. Der Autofahrer aus Kassel erlitt einen Schock. An seinem VW entstand geringer Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Die Ermittlungen dauern an.

