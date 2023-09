Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Waibstadt/Rhein-Neckar-Kreis: Auffahrunfall durch Wildwechsel - Fahrer betrunken

Waibstadt/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Freitagnacht, gegen 22:30 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall mit zwei Fahrzeugen auf der B292 zwischen Waibstadt und Bernau, in Fahrtrichtung Helmstadt. Ein 25-jähriger Fahrer eines Audis bremste sein Fahrzeug auf Grund eines am Fahrbahnrand stehenden Tieres ab. Der dahinterfahrende 25-jährige BMW-Fahrer realisierte die Situation zu spät und fuhr dem Audi auf. Die 22-jährige Beifahrerin im Audi wurde durch den Aufprall leicht verletzt und kam zur weiteren Abklärung mit einem Krankenwagen in ein nahegelegenes Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von jeweils ca. 5.000 Euro. Der Audi war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten bei dem Fahrer des BMWs Alkoholgeruch wahrnehmen. Ein angebotener Atemalkoholtest konnte von dem BMW-Fahrer nicht mit einem verwertbaren Ergebnis durchgeführt werden, weshalb ihm im Anschluss an die Unfallaufnahme auf dem Polizeirevier in Sinsheim eine Blutprobe entnommen wurde.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell