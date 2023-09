Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Unbekannter beschädigt Scheibe - Polizei sucht Zeugen

Heidelberg (ots)

Zu einer Sachbeschädigung kam es am frühen Samstagmorgen, gegen 04:15 Uhr, in der Heidelberger Altstadt. Hierbei wurde bei einer Bar am Marktplatz durch einen bislang unbekannten Täter die Glasscheibe einer Eingangstüre beschädigt. Anschließend flüchtete der Täter in Richtung Altstadt-Bahnhof. Eine unmittelbar eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Der Sachschaden kann bislang noch nicht genauer beziffert werden.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: Männlich, ca. 170-175 cm groß, kurze braune Haare, ca. 25-30 Jahre alt. Bekleidet mit einem lachsfarbenen Hemd.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter der Telefonnummer 06221/18570 zu melden.

