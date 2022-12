Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hornberg, Niederwasser - Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung

Hornberg, Niederwasser (ots)

Ein noch Unbekannter hat sich im Verlauf des Samstagvormittags an mehreren in der Straße "Schöne Aussicht" abgestellten Fahrzeugen und Anhängern zu schaffen gemacht. Mit einem spitzen Gegenstand hatte der Vandale insgesamt 39 Reifen zerstochen und so für einen erheblichen Sachschaden gesorgt. Ob der Fahrer eines roten VW Golf mit mutmaßlich Villingen-Schwenninger Zulassung, der von einem Zeugen im Umfeld der Tatorte beobachtet wurde, mit den Sachbeschädigungen in Verbindung steht, wird aktuell geprüft. Der Mann soll etwa 55 Jahre alt gewesen sein und volles, mittellanges braunes Haar getragen haben. Er war mit einem dunklen Pullover und einer dunklen Jeans bekleidet. Weitere Zeugenhinweise werden unter der Rufnummer: 07832 975920 an die Beamten des Polizeireviers Haslach erbeten.

/ya

