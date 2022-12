POL-OG: Schuttertal, Schweighausen - Nordmanntannen abgesägt und gestohlen, gibt es Zeugen?

Gaggenau (ots) - Am Mittwoch in der Zeit zwischen 16 Uhr und 21:50 Uhr gelangte ein bislang unbekannter Einbrecher durch Aufbrechen einer Terrassentür in ein Anwesen im Bäumbachring. Der Unbekannte durchsuchte im Innern mehrere Räume sowie eine Garage und entwendete verschiedene Schmuckstücke. Während sich der angerichtete Sachschaden auf etwa 2.000 Euro beziffert, dürfte die Höhe des Diebstahlschadens bei mehrere ...

mehr