Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unbekannte Autofahrerin fährt Fahrradfahrer an: Ermittler fahnden nach silbernem Toyota und suchen Zeugen

Kassel (ots)

Niestetal (Landkreis Kassel):

Die bislang unbekannte Fahrerin eines silbernen Toyota soll am Donnerstagnachmittag gegen 15:45 Uhr in der Hannoverschen Straße in Niestetal einen Fahrradfahrer angefahren haben und anschließend geflüchtet sein. Der verletzte 29-jährige Radfahrer hatte selbst kurz nach der Kollision die Polizei alarmiert. Wie er der zum Unfallort geeilten Streife des Polizeireviers Ost schilderte, hatte er die Hannoversche Straße in Höhe der Tankstelle an der grünen Fußgängerampel überquert. Plötzlich sei aus Richtung Dresdener Straße der Pkw gekommen, der offenbar bei Rot über die Ampel fuhr und das Hinterrad seines Mountainbikes touchierte. Der 29-Jährige stürzte daraufhin zu Boden, während das Auto in Richtung Ortsmitte Sandershausen davonfuhr. Die umgehend eingeleitete Fahndung nach dem Pkw, der als silberner Kleinwagen des Herstellers Toyota mit Kasseler Kennzeichen beschrieben wurde, verlief bisher ohne Erfolg. Das Fahrzeug soll von einer älteren Frau mit kurzen weißen Haaren gesteuert worden sein. Der leicht verletzte 29-Jährige wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht.

Die Ermittlungen der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei konnten bisher nicht zur Aufklärung des Falls führen. Zeugen, die Hinweise auf die Unfallverursacherin geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell