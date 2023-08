Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Räuberischer Diebstahl in einem Supermarkt - Tatverdächtige vorläufig festgenommen

Pforzheim (ots)

Am Samstag gegen 19:55 Uhr haben zwei vermeintliche Ladendiebe versucht ihre Beute mit Gewalt zu behalten. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen wurde ein Ehepaar, er 45 Jahre alt, sie 36 Jahre alt, dabei beobachtet, wie sie Waren im Wert von etwa 40 Euro unter anderem entsicherten und einsteckten. Im Anschluss entfernte sich zunächst nur der Mann aus dem Verkaufsraum ohne die Ware zu bezahlen. Der Tatverdächtige wurde daraufhin durch zwei Ladendetektive noch in den Räumlichkeiten des Einkaufszentrums gestellt. Der Mann schlug einem der Ladendetektive unvermittelt mit der Faust ins Gesicht. Bevor der Mann flüchten konnte, wurde er durch den zweiten Ladendetektiv festgehalten und zu Boden gebracht. Dabei wehrte sich der Tatverdächtige vehement. Seine hinzueilende Frau versuchte ihren Ehemann zu befreien und das Diebesgut wieder an sich nehmen zu können. Durch die hinzugerufenen Streifenwagenbesatzungen konnten die Personen getrennt und die beiden Tatverdächtigen vorläufig festgenommen werden. Der Ladendetektiv erlitt aufgrund des Faustschlags einen Nasenbeinbruch und musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Das Tatverdächtig Ehepaar wurde nach Abschluss der strafprozessualen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07231 186/3211 beim Polizeirevier Pforzheim-Nord zu melden.

