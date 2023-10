Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Folgemeldung: Vermisste 16-Jährige aus Fuldatal wohlbehalten wieder da

Kassel (ots)

Fuldatal (Landkreis Kassel): In der Nacht zum heutigen Dienstag wandte sich die Kasseler Polizei mit der Suche nach einer 16-Jährigen aus Fuldatal an die Öffentlichkeit. Die Jugendliche konnte nun am heutigen Dienstagnachmittag wohlbehalten durch die Polizei angetroffen werden. Die Öffentlichkeitsfahndung wird somit zurückgenommen.

Die Kasseler Polizei bedankt sich bei allen, die die Suche nach der 16-Jährigen unterstützt haben.

Die Medien werden gebeten, das Foto der Jugendlichen sowie personenbezogene Daten aus den Berichterstattungen zu entfernen.

