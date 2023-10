Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unbekannter Autofahrer bringt Radfahrer zu Fall: Zeugen in Harleshausen gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Harleshausen:

Noch keine konkreten Hinweise auf den flüchtigen Verursacher eines Unfalls am vergangenen Mittwoch in der Straße "Am Gesänge" in Kassel ergaben sich trotz der bisher angestellten Ermittlungen der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei. Wie der an dem Unfall beteiligte 64-jährige Mann aus Kassel schilderte, war er an dem Mittwochabend gegen 22:25 Uhr mit seinem Fahrrad mit eingeschaltetem Licht von der Straße "An den Rehwiesen" kommend in Richtung Ahnatalstraße unterwegs, als er vom Spiegel des entgegenkommenden Autos am Oberarm getroffen wurde. Er stürzte daraufhin auf die Straße und verletzte sich an der Hand. Darüber hinaus entstanden Schäden an seinem heruntergefallenen Handy und am Fahrradlenker. Der Verursacher war ohne anzuhalten weitergefahren, so der 64-Jährige. Weitere Hinweise auf den Pkw oder den Fahrer liegen den Ermittlern bislang nicht vor.

Wer den Unfall beobachtet hat und Hinweise auf den unbekannten Verursacher geben kann, meldet sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell