POL-WOB: Einbruch in Bürogebäude - Täter entkommen unerkannt

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Laagberg, Breslauer Straße 29.10.2023, 20.15 Uhr Ein unbekannter Täter hat am Sonntagabend in der Breslauer Straße in Wolfsburg eine Tankstelle überfallen und Bargeld sowie Zigaretten entwendet. Der Täter ist flüchtig. Am Sonntagabend betrat ein maskierter Mann die Tankstelle in der Breslauer Straße und bedrohte unverzüglich eine Mitarbeiterin mit einem Gegenstand. Der Täter forderte ...

