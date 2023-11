LPI-SLF: Verkehrsunfall

Neustadt an der Orla (ots) - Am Mittwochnachmittag kam es in Neustadt an der Orla zu einem Unfall mit einer verletzten Person. Zwei Fußgänger überquerten kurz vor 15 Uhr die Triptiser Straße vom Busbahnhof kommend. Eine 20-Jährige fuhr zu dem Zeitpunkt stadtauswärts und stieß mit einem der beiden Fußgänger zusammen. Dadurch erlitt der 21-Jährige Verletzungen im Bereich des Unterschenkels- an der Anstoßstelle am ...

