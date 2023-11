Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Ergänzungsmeldung: Zeugenaufruf nach Unfall eines Radfahrers im Bereich Komtursteig

Schleiz (ots)

Bereits am zurückliegenden Freitag wurde über einen Unfall im Bereich des Komtursteigs in Schleiz berichtet, wonach ein Fahrradfahrer (Pedelec) am Donnerstagabend durch einen Sturz schwerverletzt wurde. (Ausgangsmeldung vom 17.11.2023: http://presseportal.de/blaulicht/pm/126724/5651285 ) In dem Zusammenhang wird nun dringend jener PKW-Fahrer gesucht, der am Donnerstag, dem 16.11.2023 gegen 18:15 Uhr, von der Brücke in Richtung des Schleizer Busbahnhofs fuhr und Angaben zum Geschehen bzw. dem entgegenkommenden Pedelec-Fahrer machen kann. Hinweise nimmt die Polizei in Schleiz (Telefon: 03663-4310) unter der Vorgangsnummer 0300334 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell