Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Einbruch in eine Garage

Saalfeld (ots)

In der Zeit vom 22.11.2023, 19:15 Uhr bis zum 22.11.2023, 09:45 Uhr brachen unbekannte Täter in eine Garage in der Knochstraße in Saalfeld ein. Aus dieser stahlen sie ein Fahrrad der Marke "Cube" vom Typ "Stereo Hybrid 140 HPCSL" sowie weitere Gegenstände. Der entstandene Sachschaden wird auf einen unteren vierstelligen Bereich geschätzt. Der oder die unbekannten Täter konnten unentdeckt fliehen. Zeugen, welche Angaben zu dem Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich unter Nennung der Vorgangsnummer 03052708 bei der Polizei in Saalfeld unter 03671-560 zu melden.

