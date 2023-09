POL-MA: Mannheim-Oststadt: Senior zerkratzt Auto - 4.000 Euro Schaden!

Edingen-Neckarhausen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Zu einem Diebstahl kam es zwischen Samstag, 15:30 Uhr und Montag, 09:30 Uhr, in der Heidelberger Straße. Bislang unbekannte Täter entfernten an einem am Straßenrand geparkten Opel den Katalysator und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Der Schaden ...

