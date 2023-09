FW Ludwigshafen: Gebäudebrand Frankenthaler Straße, Ludwigshafen Stadtteil West

Ludwigshafen (ots) - (BS) Am 04.09.2023 um 17:41 Uhr wurde die Feuerwehr Ludwigshafen zu einem Gebäudebrand in den Ostring im Stadtteil Oppau gerufen. Bereits auf der Anfahrt konnten die Einsatzkräfte den Brandrauch wahrnehmen. In dem Mehrfamilienhaus brannte es in der Erdgeschosswohnung. Mit einem Strahlrohr konnte der Brand schnell gelöscht werden. Im weiteren Verlauf des Einsatzes wurde eine leicht verletzte Person ...

mehr