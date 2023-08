Feuerwehr Ludwigshafen

FW Ludwigshafen: Verkehrsunfall Ludwigshafen Hemshof

Ludwigshafen (ots)

(SR) Am 06.08.2023 um 06:25 Uhr wurde die Feuerwehr Ludwigshafen zu einem Verkehrsunfall in die Hemshofstraße gerufen. Tatsächlich fanden die Einsatzkräfte einen brennenden PKW am unteren Rheinufer vor. Der PKW war gegen die Fassade eines Gebäudes der BASF gefahren und stand im Vollbrand. Glücklicherweise befanden sich beim Eintreffen der Rettungskräfte keine Insassen mehr in dem Fahrzeug. Eine beteiligte Person wurde abseits des Einsatzgeschehens aufgefunden und dem Rettungsdienst übergeben. Weitere Personenschäden gab es nicht.Der Brand war schnell unter Kontrolle. Am Gebäude selbst entstand durch den Unfall mit Brandauswirkung ein Schaden. Im Einsatz waren die Feuerwehr Ludwigshafen mit 7 Fahrzeugen und 26 Einsatzkräften, die Werkfeuerwehr der BASF, die Polizei und der Rettungsdienst.

Original-Content von: Feuerwehr Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell