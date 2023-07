Feuerwehr Ludwigshafen

FW Ludwigshafen: Verkehrsunfall in Ludwigshafen-Friesenheim

Ludwigshafen (ots)

Verkehrsunfall in Ludwigshafen-Friesenheim

(JH) Am 01.07.2023 um 17:11 Uhr wurde die Feuerwehr Ludwigshafen zu einem Verkehrsunfall in die Brunckstraße nach Ludwigshafen-Friesenheim gerufen. Beim Eintreffen fand die Feuerwehr einen Verkehrsunfall mit zwei PKWs im Gleisbereich der Straßenbahn vor. Die Feuerwehr führte Sicherungsmaßnahmen durch und betreute die Insassen der verunfallten Fahrzeuge bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes. Eine unmittelbar betroffene Straßenbahn musste durch die RNV geräumt werden. Die Fahrgäste konnten selbstständig an die nah gelegene Haltestelle laufen. Durch den Unfall kam es zu erheblichen Einschränkungen im Fahrbetrieb der Straßenbahn. Auch die Brunckstraße musste teilweise für den Verkehr gesperrt werden. Vier Personen, darunter zwei Kinder wurden dem Rettungsdienst vorgestellt. Im Einsatz waren die Feuerwehr Ludwigshafen mit 11 Einsatzkräften und 3 Fahrzeugen der Berufsfeuerwehr, der Rettungsdienst mit zwei Fahrzeug, die Polizei und der Verkehrsmeister der Verkehrsbetriebe Rhein-Neckar.

Original-Content von: Feuerwehr Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell