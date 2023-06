Feuerwehr Ludwigshafen

FW Ludwigshafen: Mehrere Einsätze der Feuerwehr Ludwigshafen im Stadtgebiet Ludwigshafen

Ludwigshafen (ots)

(JH) Am 22.06.2023 um 08:21 Uhr wurde die Feuerwehr Ludwigshafen zu einem Gefahrstoffaustritt in die Sedanstraße nach Ludwigshafen-Friesenheim gerufen. Beim Eintreffen fand die Feuerwehr eine Gasausströmung in ein Wohngebäude vor. Durch Bauarbeiten im Nahbereich wurde der Gasanschluss beschädigt. Die Feuerwehr evakuierte die angrenzenden Wohngebäude, sicherte die Einsatzstelle und führte umfangreiche Messungen durch. Die Technischen Werke Ludwigshafen dichteten die Leitung ab. Die betroffenen Bewohner wurden durch die Einsatzkräfte vor Ort betreut. Im Einsatz waren die Feuerwehr Ludwigshafen mit 30 Einsatzkräften und 8 Fahrzeugen der Berufsfeuerwehr, der Rettungsdienst mit 2 Fahrzeugen, die Polizei, der Leitende Notarzt und Organisatorische Leiter Rettungsdienst mit Unterstützung des Moduls Führung des Katastrophenschutzes Ludwigshafen und die Technischen Werke Ludwigshafen.

Die Freiwillige Feuerwehr Ludwigshafen-Maudach unterstützte während dieses Einsatzes als Bereitschaft für eventuelle weitere Einsätze im Stadtgebiet, die auch direkt folgten.

Um 09:26 Uhr wurde die Feuerwehr Ludwigshafen zu einem Brand in die Prankstraße nach Ludwigshafen-Süd gerufen. Beim Eintreffen fand die Feuerwehr eine Auslösung der Brandmeldeanlage vor. Die Brandmeldeanlage wurde durch Bauarbeiten ausgelöst. Es bestand keine Gefahrenlage. Im Einsatz waren die Feuerwehr Ludwigshafen mit 9 Einsatzkräften und 4 Fahrzeugen der Berufsfeuerwehr, die Freiwillige Feuerwehr Ludwigshafen-Maudach mit 7 Einsatzkräften und 1 Fahrzeug, der Rettungsdienst und die Polizei.

Noch während der Anfahrt wurde die Feuerwehreinheit Maudach zu einer Notfalltüröffnung in die Schillerstraße nach Ludwigshafen-Oggersheim umdisponiert. Beim Eintreffen der Feuerwehr konnte der Bewohner die Türe selbst öffnen. Die Person wurde vom Rettungsdienst betreut. Im Einsatz waren die Freiwillige Feuerwehr Ludwigshafen-Maudach mit 7 Einsatzkräften und 1 Fahrzeug und der Rettungsdienst.

In dem gesamten Zeitraum der Einsätze wurden drei weitere Einsätze abgearbeitet. Ein Bienenschwarm bedrohte eine sehbehinderte Bürgerin und eine Taube verfing sich in einem Taubenschutznetz. Weiter wird derzeit eine Luftprobe durch die Feuerwehr Ludwigshafen im Rahmen des Landesanalysesystems Rheinland-Pfalz ausgewertet.

Original-Content von: Feuerwehr Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell