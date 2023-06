Feuerwehr Ludwigshafen

FW Ludwigshafen: Mehrere Einsätze über die Mittagszeit in Ludwigshafen

Ludwigshafen (ots)

(SE) In der Mittagszeit des heutigen Dienstages, 13.06.2023 wurde die Feuerwehr Ludwigshafen zu mehreren Einsätzen gerufen.

Um 12:08 wurde eine Brandmeldeanlage in einem Hochhaus im Stadtteil Süd ausgelöst. Die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr konnten als Ursache Zigarettenrauch feststellen.

Um 12:15 wurde die Feuerwehr zu einer weiteren Auslösung einer Brandmeldeanlage bei einem Pharmabetrieb, ebenfalls im Stadtteil Süd gerufen. In einem Kellerraum kam es vermutlich durch einen Kurzschluss zu einer Fehlfunktion in einem Batterieraum. Es wurde eine erhöhte Konzentration von Kohlenmonoxid im Kellergeschoss gemessen. Das Gebäude wurde vorsorglich geräumt. Der betroffene Bereich wurde maschinell belüftet. Die Berufsfeuerwehr unterstützte hierbei die Werkfeuerwehr des Betriebes.

Um 12:57 wurde die Feuerwehr zu einem Kind in einer Zwangslage nach Edigheim gerufen. Der Junge war mit seinem Fahrrad gestürzt und dabei wurde sein Bein eingeklemmt. Nach der Befreiung durch die Feuerwehr wurde der Junge unter Begleitung des Notarztes mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Um 13:14 kam es zu einem Brand in einem Dach in einem Gebäude in der Luitpoldstraße im Stadtteil Friesenheim. Aufgrund der bereits laufenden Einsätze wurde die BASF Werkfeuerwehr hier um Unterstützung gebeten. Der Schwelbrand unter der Dachhaut konnte durch die gemeinsame Arbeit der Berufsfeuerwehr und der Werkfeuerwehr BASF schnell unter Kontrolle gebracht werden. Ebenfalls vor Ort waren der Leitende Notarzt und der Organisatorische Leiter Rettungsdienst.

Um 13:28 löste nochmals eine Brandmeldeanlage in einem Hochhaus im Stadtteil Süd aus. Ein Auslösegrund konnte nicht festgestellt werden.

Um 13:27 wurde die Feuerwehr zu einem Gartenhausbrand in die Carl-Bosch-Straße 219 gerufen. Fast zeitgleich gingen weitere Notrufe zu Objekten in der Pfaustraße und der Sternstraße ein. Überall wurden ebenfalls Brände an den Gebäuden gemeldet. Nach kurzer Zeit konnte festgestellt werden, dass es sich um die eine Einsatzstelle in der Carl-Bosch-Straße im Stadtteil Friesenheim handelt. Es brannte ein Anbau eines ehemaligen Supermarktes. Hier wurde die Berufsfeuerwehr durch die Freiwillige Feuerwehr Maudach und durch die Berufsfeuerwehr Mannheim unterstützt.

Bei den Brandeinsätzen kamen keine Personen zu schaden. Zur Unterstützung des Rettungsdienstes wurden die Sanitätsbereitschaften Feuerwehr des Katastrophenschutzes alarmiert. Der Stadtschutz wurde durch die Freiwillige Feuerwehr Oppau sichergestellt.

