POL-PDTR: Zeugenaufruf - Versuchter Raub auf Moselradweg

Nittel (ots) - Während der Abwesenheit der Eigentümer brachen unbekannte Täter in der Zeit zwischen Montag, 27. März 2023, 10.30 h und 13.00 h in ein Zweifamilienhaus in der Moselstraße in Nittel ein. Entwendet wurde ein Bargeldbetrag in 3-stelliger Höhe. Sachdienliche Hinweise nehmen die Polizeiwache Konz, Tel. 06501/9268-0 und die Polizeiinspektion Saarburg, Tel. 06581/9155-0 entgegen. Rückfragen bitte an: ...

