Feuerwehr Ludwigshafen

FW Ludwigshafen: Wohnungsbrand Bayreuther Straße Ludwigshafen

Ludwigshafen (ots)

(SR) Am 13.06.2023 um 03:50 Uhr wurde die Feuerwehr Ludwigshafen zu einem Gebäudebrand in die Bayreuther Straße nach Ludwigshafen West gerufen. Mehrere Notrufe gingen in der Integrierten Leitstelle Ludwigshafen ein, mit dem Hinweis auf einen starke Verrauchung im Treppenraum. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war eine Rauchentwicklung aus dem Fenster im 1. OG sichtbar. Der Brand in dem 4 geschoßigen Wohnhaus im 1. OG einer Wohnung war schnell lokalisiert. In einem der Zimmer brannte die Matratze. Während der Löscharbeiten konnten zwei Katzen in Sicherheit gebracht werden, Personenschäden gab es keine. Die angrenzenden Wohnungen wurden von der Feuerwehr kontrolliert und der Treppenraum maschinell belüftet. Die betroffene Bewohnerin kam vorübergehend bei Bekannten unter. Im Einsatz waren die Feuerwehr Ludwigshafen mit 7 Fahrzeugen und 28 Einsatzkräften, der Rettungsdienst mit leitendem Notarzt und organisatorischem Leiter und die Polizei.

