FW Ludwigshafen: Brand in Ludwigshafen Mundenheim

Ludwigshafen (ots) - (MM) Am 06.06.2023 wurde die Feuerwehr Ludwigshafen um 15:14 Uhr zu einem Brand in die Kleingartenanlage in der Bayreuther Straße im Stadtteil West gerufen. Bereits auf der Anfahrt wurde eine starke Rauchentwicklung festgestellt. Beim Eintreffen der Feuerwehr brannten zwei Gartenhäuser in voller Ausdehnung. Der Brand wurde mit 3 C-Rohren bekämpft und konnte schnell unter Kontrolle gebracht und ...

